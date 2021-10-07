Именно в этот день в 1918 году в советской милиции были созданы Инструкторский и Информационный отделы, ставшие прообразами современной штабной службы.

С 7 октября 1918 года начинается отсчет официальной истории штабных подразделений в системе МВД. Именно в этот день в 1918 году в советской милиции были созданы Инструкторский и Информационный отделы, ставшие прообразами современной штабной службы. Через достаточно короткое время их было решено объединить в Инструкторско-инспекторский отдел.В 1934 году в СССР была создана Главная инспекция НКВД. Она просуществовала до 1957 года. Значительному реформированию штабная служба была подвергнута в период конца 1960-х — начала 1980-х годов.В конце 60-х годов прошлого века повсеместно было завершено создание организационно-инспекторских подразделений. В начале 70-х годов их было решено преобразовать в штабы. К концу 1982 года штабы имелись уже во всех советских министерствах и управлениях внутренних дел.Сегодня значительная часть штабной работы автоматизирована. Сотрудники работают со сложно структурированными компьютерными программами, которые позволяют им оперативнее выполнять поставленные перед служебные задачи. Но, никакая компьютерная техника не будет работать без грамотных специалистов, умеющих мыслить логически и быстро принимать грамотные решения.Опираясь на мощный интеллектуальный потенциал и накопленный опыт, используя передовые методики и новейшие научные достижения, личный состав штабных подразделений УМВД России по Владимирской области эффективно решает поставленные задачи, демонстрируя высокий профессионализм.