На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 239...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
63 - во Владимире
29 - в Гусь-Хрустальном районе
24 - в Ковровском районе
27 - в Муромском районе
9 - в Собинском районе
8 - в Александровском районе
12 - в Суздальском районе
9 - в Вязниковском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Петушинском районе
11 - в Кольчугинском районе
9 - в Киржачском районе
3 - в Гороховецком районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 812 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).