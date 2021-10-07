На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 239...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.63 - во Владимире29 - в Гусь-Хрустальном районе24 - в Ковровском районе27 - в Муромском районе9 - в Собинском районе8 - в Александровском районе12 - в Суздальском районе9 - в Вязниковском районе12 - в Юрьев-Польском районе10 - в Петушинском районе11 - в Кольчугинском районе9 - в Киржачском районе3 - в Гороховецком районе5 - в Меленковском районе4 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 812 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).