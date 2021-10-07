Он открывал олимпиаду 80-х, снимался во многих фильмах, в том числе - в Женитьбе Бальзаминова и...

Он открывал олимпиаду 80-х, снимался во многих фильмах, в том числе - в "Женитьбе Бальзаминова" и "Морозко". 94 года назад родился Владимир Иванович Фомин - наш земляк, возродивший русскую тройку.Его еще при жизни называли легендой. Им восхищались не только в России, но и за рубежом. Практически ни один советский фильм, в котором использовалась тройка лошадей, не обходился без Владимира Ивановича - его приглашали как консультанта. В их числе: "Война и мир", "Андрей Рублев". А в фильме "Морозко", кроме лошадиной тройки, ему пришлось обкатывать еще и тройку свиней. Фомин тогда сам сшил для них маленькую сбрую.Традиции русской тройки продолжают и во Владимире. Государственная конюшня носит имя Владимира Фомина. Здесь, как и 60 лет назад, разводят владимирских тяжеловозов.