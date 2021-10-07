Как пандемия изменила ситуацию на рынке труда в регионе? Каковы показатели безработицы? И кому...

Как пандемия изменила ситуацию на рынке труда в регионе? Каковы показатели безработицы? И кому сегодня помогают трудоустроиться в первую очередь? Расскажет Вера Куликова.Юлия Горбунова лишилась работы в разгар пандемии. Об этом времени сих пор не может вспоминать спокойно. С двумя детьми - их женщина воспитывает одна - она осталась без средств к существованию. И если бы не участие в проекте Владимирского областного Союза женщин "Занятость мам", она бы так и осталась безработной.Юлия Горбунова, участница программы "Занятость мам":- Это глоток свежего воздуха был на тот момент. Потому что, когда попадаешь в какую-то ситуацию трудную, тяжелую, тебе, наверное, необходим такой проект, необходима эта поддержка. Поэтому и получился такой результат. Я поверила в себя благодаря людям, которые там работают, которые помогают. Поверила в себя и все получилось.Юлия стала лицом программы. Получила новую профессию. Окончила курсы визажистов. И её бывший работодатель, увидев, как женщина выросла в профессиональном плане, вновь пригласил её на должность директора магазина, только с повышением зарплаты. Кроме того, Юлия помогла в трудоустройстве и коллеге по проекту.Юлия Горбунова, участница программы "Занятость мам":- Я стала другая, стала более сильная. Готовая на результат. Так скажем, и поэтому я вернулась.По словам Кирилла Лапшина, директора центра занятости, уровень безработицы во Владимире сейчас намного снизился. Работодатели предлагают большое количество вакансий. Спрос растет, несмотря на последствия пандемии. Это показатель того, что экономика медленно, но всё же возвращается к "антиковидным значениям".Кирилл Лапшин, директор Центра занятости г. Владимира:- По городу Владимиру были значения около 9 тысяч безработных. Уровень безработицы доходил до 4 процентов. Сегодня мы вернулись к "допандемическим" значениям, когда уровень безработицы у нас 0,9 процента. Сейчас у нас на регистрируемом учете около 1,5 тысячи наших клиентов.В действии - и специальные программы по трудоустройству выпускников. Тех, кто окончил высшие и средние профессиональные учебные заведения. Они проходят тренинги с психологами, учатся писать резюме, разговаривать с работодателем в личной беседе и по телефону. Для выпускников организуют встречи с потенциальными нанимателями. Яна Зайцева - одна из участниц программы. Закончила колледж Финансового университета. Сейчас продолжает обучение на заочном отделении.Яна Зайцева, выпускник 2021 г.:- Узнать о вакансиях в нашем городе и, естественно, если я найду что-то подходящее, пойду на собеседование к работодателю.Вероятность получить работу при очной встрече гораздо выше, чем по телефону. Сейчас во Владимире около 4 тысяч вакансий. Все они есть на портале "Работа в России". Требуются операторы станков с программным управлением, специалисты отдела продаж, телефонные операторы, почтальоны, водители.Вера Куликова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".