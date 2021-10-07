По состоянию на 7 октября в медицинских организациях региона действуют 1924 койки для пациентов с...

По состоянию на 7 октября в медицинских организациях региона действуют 1924 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 93,8 процента из них занято (1804), свободны 120 коек.В Областном центре специализированных видов медицинской помощи 7 октября вновь открыт ковидный госпиталь на 45 коек.50606 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 138 человек.Напомним, что 7 октября зафиксировано еще 239 случаев заболевания, всего за время пандемии заболели в регионе 55812 человек.За период наблюдения в области отмечено 2009 летальных случаев, 9 человек скончались за сутки.