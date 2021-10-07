Какой приговор вынесли актеру и как он жил до происшествия на московской набережной?

Какой приговор вынесли актеру и как он жил до происшествия на московской набережной?44-летний актер Андрей Лавров знаком поклонникам и зрителям детективного сериала "След" как матерый капитан полиции Котов. В марте крепкий артист, КМС по троеборью, влип в скандал. В пьяном состоянии он угрожал холодным оружием автоинспектору. Как сложилась жизнь Лаврова после этой истории?С детства будущий актер планировал заниматься музыкой, но на третьем курсе училища певец потерял голос и поступил в ГИТИС. Так после учебы Лавров вошел в состав театра «Бенефис», снова стал петь, а в 2000-х начал снимать с кино. В 2007 году карьера Андрея пошла вверх — он получил одну из главных ролей в сериале "След". Эта картина принесла ему быструю узнаваемость и известность.Несколько лет назад Лавров активно занялся своей физической формой и пошел в спортзал, а весной этого года устроил шумиху на московской Котельнической набережной. Нетрезвый актер, с одним ботинком на ноге, пристал к сотруднику Военной автомобильной инспекции со словами "я тебя резать буду".Скандалиста Лаврова задержали, допросили, отправили под домашний арест и возбудили на него дело. Недавно Таганский районный суд и назначил ему два года условно.В начале года на экраны вышел последний проект со звездой — сериал "Под напряжением". А в соцсетях Лавров не появлялся больше полугода — новые посты в своем "Инстаграм" он опубликовал только в сентябре.