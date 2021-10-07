С разницей в несколько часов фигуранты проникли в квартиру местного жителя и похитили имущество.

В июле текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о хищении имущества из принадлежащей ему квартиры.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались 27 и 39-летний местные жители.Один из обвиняемых пояснил, что знал о пустующей квартире в доме, в котором он проживает. В вечернее время, убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник залез на козырек над подъездом и по кирпичному карнизу прошел до окна нужной квартиры. После чего через окно проник внутрь помещения и похитил оттуда предметы быта, инструменты и изделия из хрусталя.Также в ходе следствия было установлено, что несколькими часами позже в эту же квартиру аналогичным способом проник 39-летний злоумышленник. Похитив два монитора и два термоса, обвиняемый скрылся.Свои противоправные действия они объяснили желанием реализовать похищенное и получить деньги для покупки спиртного.Общий ущерб, причинённый собственнику, составил более 18 000 рублей.Часть похищенного имущества была изъята и возвращена владельцу.По данным фактам следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.