Наложение ареста на личное имущество и запрет на выезд за границу побудили жительницу Владимирской...

Наложение ареста на личное имущество и запрет на выезд за границу побудили жительницу Владимирской области оплатить кредиторскую задолженность в полном объеме.32-летняя жительница Кольчугина задолжала банку более 900 тысяч рублей.Гражданка всячески уклонялась от уплаты долга, в связи с чем судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления: о временном ограничении неплательщицы в праве выезда за пределы РФ, об обращении взыскания на денежные средства женщины, находящиеся в банке, и о наложении ареста на личное имущество. Так приставом был составлен акт описи и ареста на импортный телевизор должницы стоимостью 200 тысяч рублей.Не желая терять дорогостоящую технику, женщина рассчитались с долгом полностью, однако из-за просрочки ей также пришлось заплатить исполнительский сбор, сообщает УФС судебных приставов по Владимирской области. Отметим, что данной траты можно было бы избежать при своевременной оплате долга.