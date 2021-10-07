В прямом эфире Первого канала был показан старт пилотируемого корабля «Союз МС19». Прямые телевизионные каналы связи между космодромом Байконур и телевизионным техническим центром в

В прямом эфире Первого канала был показан старт пилотируемого корабля «Союз МС19». Прямые телевизионные каналы связи между космодромом Байконур и телевизионным техническим центром в Останкино были организованы компанией «Синтерра Медиа» (100% дочернее общество «Ростелекома»), специализированным телекоммуникационным оператором для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Космический корабль вывел на орбиту экипаж со съемочной группой проекта «Вызов. Первые в космосе» на борту. Фильм