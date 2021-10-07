Заявитель выполнил просьбу заказчика, однако приехав по адресу, выяснилось, что никто из сотрудников заказ на доставку не делал...

«Сотрудником отдела дознания УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установлен и задержан 19-летний молодой человек по подозрению в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленник сделал заказ на доставку пиццы. Он сообщил курьеру, что является сотрудником полиции и доставить заказ необходимо в территориальный отдел полиции на Мичуринском проспекте. Также он попросил курьера пополнить баланс счета мобильного телефона на 3,5 тысячи рублей, которые отдаст вместе с оплатой за заказ. Заявитель выполнил просьбу заказчика, однако, приехав по адресу, выяснилось, что никто из сотрудников заказ на доставку не делал, и такого сотрудника нет. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление.В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудником полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подозреваемый задержан. Им оказался 19-летний молодой человек, который не является сотрудником правоохранительных органовОтделением дознания ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93