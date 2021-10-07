Врио губернатора Александр Авдеев провел сегодня первую встречу с журналистами. О том, как...

Врио губернатора Александр Авдеев провел сегодня первую встречу с журналистами. О том, как руководитель региона осваивается на новом месте, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.Первые дни на посту главы Владимирской области. Перед началом пресс-конференции Александр Авдеев честно предупредил журналистов: может не ответить на некоторые вопросы, потому что еще не успел на сто процентов погрузиться в проблематику 33-го региона. Говорит о тяжелой ситуации с КОВИД-19. Первое проведенное Авдеевым совещание было посвящено именно этой теме. Врио губернатора отмечает тревожный рост заболеваемости и низкий процент вакцинированных. При этом почти нет свободных коек в больницах. В ближайшее время придется принять решение об открытии новых ковидных отделений. Также Александр Авдеев сообщил: готовится заявка в федеральный центр на строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- У меня сейчас никакого одобрения нет, но я очень надеюсь, что нам помогут, потому что ситуация в целом по стране критична. Думаю, что наши коллеги из центральных ведомств пойдут к нам навстречу. Ещё раз подчеркну, надеюсь. Над этим прямо сегодня начинаем работать.Что касается формирования команды, Авдеев сообщил: "Два вагона калужан с собой не привезёт". Так, четверо заместителей экс-губернатора Владимира Сипягина пока остались на своих постах - это Александр Ремига, Аркадий Боцан-Харченко, Григорий Вишневский и Герман Елянюшкин. Однако новый рулевой региона всё-таки не исключает возможности появления двух своих коллег из Калуги.По словам Авдеева, справиться со всеми проблемами Владимирской области быстро не получится - задача на несколько лет. Но пообещал: поможет раскрыть инвестиционный потенциал региона и улучшить состояние его экономики.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сравнивая Калугу 2006-2007 года и Владимир сейчас, то Владимир больше имеет потенциала. И по численности населения, и туристический потенциал, история, Золотое кольцо, нахождение между Москвой, трассой Нижний Новгород - Казань, логистические преимущества. Регионы, которые находятся дальше, находятся в чуть худшем положении, потому что надо проехать через Владимирскую область. Надо это использовать.Журналистов волновали и простые бытовые вопросы, например, где будет жить врио губернатора. Выяснилось, что разместился глава региона в резиденции в Юрьевце. Но, по словам Авдеева, ему там неуютно и что с этим делать с этим, он пока не знает. Планирует перевезти во Владимир и свою семью. Авдеев женат, у него двое детей. Сын пошел по стопам отца, сейчас учится в МГТУ имени Баумана. А младшая дочка - первоклассница.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- До Нового года они точно там поучатся, чтобы как-то не сдергивать. После Нового года я планирую семью с ребенком перевести сюда. Тогда встанет и вопрос об альтернативном месте проживания.Чтобы стать ближе к владимирцам, Авдеев зарегистрировался в соцсетях. Конечно, вести аккаунты будут его помощники... Но врио губернатора обещает: будет в курсе всех поступающих вопросов и проблемы будут решены. Что касается перспектив на выборах следующего года, Авдеев отвечает просто...Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Решающее слово скажут жители области.Юлия Шувалова, Александр Голубев. "Вести-Владимир"