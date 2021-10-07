На 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Чешук. Его не стало 6 октября, сообщают в горадминистрации. Василий Чешук родился в 1926 году на Украине,

На 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Чешук. Его не стало 6 октября, сообщают в горадминистрации. Василий Чешук родился в 1926 году на Украине, подростком пережил фашистскую оккупацию. Был призван в армию в 17 лет, три месяца обучался в школе пулеметчиков в Казани. Воевал в пехоте, боевое крещение принял под Старой