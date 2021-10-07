В 33-м регионе стартовал новый сезон Интеллектуальной школы для одарённых детей. 120 юных...

В 33-м регионе стартовал новый сезон "Интеллектуальной школы" для одарённых детей.120 юных интеллектуалов на базе Центра поддержки "Платформа 33" приступили к учёбе. В проект отобрали школьников, которые проявили себя на муниципальных и региональных олимпиадах. Специально для них разработали дополнительные программы по девяти предметам: биологии, географии, истории, информатике, русскому языку и другим. На протяжении семи месяцев школьникам предстоит индивидуальное обучение при поддержке наставников. Ребята также встретятся друг с другом на очных сменах, обе запланированы на март следующего года.