Постоянный докладчик Европарламента по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс рассказал о пятом пакете санкций против режима Александра Лукашенко.

Постоянный докладчик Европарламента по Белоруссии ПятрасАуштрявичюс рассказал о пятом пакете санкций против режима Александра Лукашенко.В среду, 6 октября, в Европарламентебыл одобрен проект резолюции о ситуации в Белоруссии. По словам ПятрасаАуштрявичюса, это весьма серьезный документ, который определит, как в дальнейшем будут развиваться отношения Евросоюза с демократическими силами, жаждущих перемен в республике.Европарламентарий рассказал, что большинство его коллег считают необходимым переход от простой критики к конкретным действиям, поскольку в Белоруссии продолжаются репрессии. Так, депутаты хотят принять пятый пакет санкций против действующего в республике режима, а также начать процесс Международного трибунала в том числе по отношению к Александру Лукашенко.Ауштрявичюс отметил, что в резолюции будет отражена и роль России в подавлении свободы в Белоруссии. В Европарламенте якобы знают о планах объединения этих двух стран, и Лукашенко, по мнению тех депутатов, не имеет права проводить такие переговоры."К нему надо относиться, как к бывшему президенту", – сказал Ауштрявичюс в эфире канала ОГП-ТВ.Ранее Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition, политолог Андрей Елисеев заявил, что Александр Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти. Эксперт на слова, которые сказал президент Белоруссии на совещании с руководством своей администрации на прошлой неделе.