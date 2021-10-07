В Камешковском районе наградили «отличников по физ-ре». Конкурс проходил в рамках проекта «Детский...

В Камешковском районе наградили «отличников по физ-ре». Конкурс проходил в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» с июня по август в онлайн-формате.Юные спортсмены соревновались в дисциплине «Скалолаз». Она включала в себя несколько упражнений: берпи, планку и прыжки. Победителей наградили заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Картухин и глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»:- Федеральный партийный проект «Детский спорт» очень важен для молодежи и школьников. Конкурс «Отличник по физ-ре» — классный конкурс, который очень любят дети и всегда борются за победу. Этот проект надо продолжать, а такие конкурсы должны быть в каждой школе.К участию допускались ребята от 6 до 17 лет. Свои видеоролики прислали около ста человек. Лучшими в дисциплине «Скалолаз» стали трое. Их наградили призами. Для Елизаветы Ширкановой ежедневные тренировки уже стали традицией. С детства она занимается легкой атлетикой. Ученица заявила: в здоровом теле — здоровый дух. Конкурс «Отличник по физ-ре» продолжается. Сейчас юные спортсмены соревнуются в дисциплине «Отжимания. ГТО». Итоги подведут уже в ноябре.Елизавета Ширканова, ученица Сергеихинской школы (Камешковский район):- Я занимаюсь легкой атлетикой и хожу в школьные кружки. Мне нравится заниматься спортом — это очень красиво и грациозно! Мне нравится получать награды и принимать участие.