В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 29 свертков из изоленты с неизвестным веществом внутри, общей массой более 70 граммов...

Оперативники ОНК УВД по ЮВАО задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ставропольской улице задержали 22-летнего приезжего их ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При виде сотрудников полиции, мужчина бросил на землю несколько пакетиков. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 29 свертков из изоленты с неизвестным веществом внутри, общей массой более 70 граммов.Согласно проведенному исследованию части изъятого установлено, что вещество является героином. Как пояснил задержанный, наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.Следственным отделом ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18