Большая проблема для медицинской сферы региона - дефицит врачей. По данным департамента...

Большая проблема для медицинской сферы региона - дефицит врачей.По данным департамента здравоохранения, в регионе сейчас не хватает около тысячи специалистов. Причём ситуация одинаково сложная как в областном центре, так и в районах. В дефиците медсёстры, несмотря на то, что в регионе есть несколько медколледжей.При этом, согласно данным Владимирстата, за последние пять лет количество врачей во Владимирской области всё-таки увеличилось - на конец прошлого года их было 4896, в 2016-м на триста человек меньше.