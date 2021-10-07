При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что мужчина, который не оплатил проезд, умышлено пробегая через турникет, разбил створки руками...

«25-летний москвич стал фигурантом уголовного дела о порче имущества в столичном метрополитене», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что на станции «Тропарево» Сокольнический линии столичного метро разбиты створки турникета, предназначенного для входа пассажиров.При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что мужчина, который не оплатил проезд, умышлено пробегая через турникет, разбил створки руками.Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на той же станции и доставлен в отдел полиции.Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Уважаемые жители и гости столицы! Московский метрополитен является основой транспортной системы города и предприятием, связанным с повышенной опасностью. Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене напоминают, что любое нарушение правил пользования влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене8 (495) 628-31-18