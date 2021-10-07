Сегодня стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации...

Сегодня стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации.Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции, а также формированию о них позитивного общественного мнения. Именно участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных территориях, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.Традиционно конкурс делится на три этапа. На первом этапе (с 11 по 20 сентября) голосование проходило на официальных сайтах УВД по административным округам г. Москвы. Большинством голосов были определены по одному претенденту от каждого округа для участия во втором этапе, который продлится с 7 по 16 октября и будет проведен на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве (77.мвд.рф).Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдет на федеральном уровне. В финальном этапе принимают участие по 1 участковому от каждого региона (победители региональных этапов).Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P ÷ S×100, где I – индекс доверия граждан; P – количество голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования; S – число граждан, проживающих в субъекте России.