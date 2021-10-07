В поселке Балакирево Александровского района состояние дороги на улице Северной оставляет желать...

В поселке Балакирево Александровского района состояние дороги на улице Северной оставляет желать лучшего, сообщают пользователи ВКонтакте в группе «AlexAutoLive».Ямы становятся все больше, а администрация не реагирует. Скоро на легковушке не проедешь, возмущаются жители. В одном из комментариев сообщается, что власти обещали отремонтировать дорогу в октябре. Не ограничится ли этот ремонт засыпанием ям щебенкой, задаются вопросом автомобилисты.Фото: ВК «AlexAutoLive»