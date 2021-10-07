На улице Коммунистической в Судогде в открытый колодец провалился мужчина. О ЧП сообщили в официальном паблике регионального МЧС. Провалившийся в люк мужчина выбраться самостоятельно не
<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2021-v-sudogde-pozharnye-spasli-muzhchinu-kotoryj-provalilsya-v-otkrytyj-kolodec.html" target="_blank">В Судогде пожарные спасли мужчину, который провалился в открытый колодец</a> - На улице Коммунистической в Судогде в открытый колодец провалился мужчина. О ЧП сообщили в официальном паблике регионального МЧС. Провалившийся в люк мужчина выбраться самостоятельно не
[url=https://33live.ru/novosti/07-10-2021-v-sudogde-pozharnye-spasli-muzhchinu-kotoryj-provalilsya-v-otkrytyj-kolodec.html]В Судогде пожарные спасли мужчину, который провалился в открытый колодец[/url] - На улице Коммунистической в Судогде в открытый колодец провалился мужчина. О ЧП сообщили в официальном паблике регионального МЧС. Провалившийся в люк мужчина выбраться самостоятельно не