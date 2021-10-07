На улице Коммунистической в Судогде в открытый колодец провалился мужчина. О ЧП сообщили в официальном паблике регионального МЧС. Провалившийся в люк мужчина выбраться самостоятельно не

На улице Коммунистической в Судогде в открытый колодец провалился мужчина. О ЧП сообщили в официальном паблике регионального МЧС. Провалившийся в люк мужчина выбраться самостоятельно не смог – глубина колодца составила порядка 1,5 метров. Спасатели прибыли на место и вытащили человека из западни. О его состоянии не сообщается.