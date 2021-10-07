Теперь в России есть официальный День отца. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Любимых...

Теперь в России есть официальный День отца.Такой указ подписал президент Владимир Путин. Любимых пап можно поздравлять в третье воскресенье октября. Сам праздник направлен на повышение значимости отцовства в воспитании детей. Сейчас отцы, по сравнению с прошлыми десятилетиями, больше времени проводят с детьми, а некоторые даже уходят в декрет вместо мам. Праздник призван продемонстрировать, что папа в семье так же важен, как и мама. Ранее День отца уже отмечали в некоторых регионах страны, но теперь он закреплён официально.