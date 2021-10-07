Гражданин одной из стран Ближнего зарубежья предстанет перед судом за убийство и покушении на убийство. Страшное преступление произошло в Вязниках еще год назад. Теперь расследование

Гражданин одной из стран Ближнего зарубежья предстанет перед судом за убийство и покушении на убийство. Страшное преступление произошло в Вязниках еще год назад. Теперь расследование уголовного дела завершил региональный Следком. По версии следствия, обвиняемый пригласил в гости своих знакомых. Мужчины распивали спиртные напитки. Когда приятели собрались расходиться, то зашел разговор по поводу передачи денег на