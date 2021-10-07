Расширение цифровых компетенций. Владимирцев приглашают принять участие в социальной инициативе...

Расширение цифровых компетенций. Владимирцев приглашают принять участие в социальной инициативе "Пронавыки".Это бесплатный доступ к курсам по самым востребованным на рынке труда цифровым навыкам и профессиям. Видеоуроки доступны в любое время, без ограничения количества участников и просмотров. Количество онлайн-курсов постоянно увеличивается. А сайт проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. После прохождения обучения по одному из направлений можно сразу рассчитывать на бесплатную консультацию от HR-экспертов и получить их помощь в составлении резюме и подборе вакансий.Сайт: пронавыки.рф