Владимирская область получит два бюджетных кредита на пять с половиной миллиардов рублей на...

Владимирская область получит два бюджетных кредита на пять с половиной миллиардов рублей на реализацию двух масштабных инфраструктурных проектов. Заявку региона одобрили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, в котором принял участие врио губернатора Александр Авдеев.Первый транш пойдёт на комплексное развитие Доброграда. К 2040-му году здесь построят дома для тридцати тысяч жителей. Поэтому важно, чтобы строились детские сады и школы, развивалась транспортная сеть - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Второй проект - строительство 12 котельных в Александрове и реконструкция тепловых сетей. В городе сейчас планируется строительство 13 новых жилищных комплексов и энергосистема Александрова нуждается в обновлении.Также, сообщают в Белом доме, от региона сейчас направлены еще три заявки - по проектам инфраструктурного развития Мурома, Коврова и Киржачского района.