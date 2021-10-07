Прокуратурой г. Владимира утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве, совершенном...

Прокуратурой г. Владимира утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве, совершенном бывшим судебным приставом-исполнителемЖительница Владимир обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.Будучи судебным приставом-исполнителем Октябрьского района города Владимира, она 03 сентября 2019 года вынесла постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства марки «Мерседес-Бенц G320».В конце августа должница продала автомобиль третьему лицу, который до октября 2019 не производил его перерегистрацию. В октябре обвиняемая сняла запрет на регистрационные действия с этой машины. В эти же дни к ней обратился новый владелец транспортного средства с аналогичной просьбой.Пристав ввела мужчину в заблуждение, объявив, что для снятия запрета необходимо оплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, и предложила ему перевести деньги на принадлежащий ей банковский счет. А потом дополнительно потребовала еще 1,5 тыс. рублей.Полученными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Вину женщина признала в полном объеме. Уголовное дело будет направлено Каширский городской суд Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.