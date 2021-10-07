Во Владимире открылись еще два пункта вакцинации от ковид-19 и гриппа: в торговом центре на...

Во Владимире открылись еще два пункта вакцинации от ковид-19 и гриппа: в торговом центре на Тракторной, 45, и на территории гипермаркета «Лента».Записываться заранее не нужно. Вакцинация на Тракторной будет проходить каждую неделю по средам, четвергам и пятницам с 13 до 15 часов на втором этаже.Вакцинация у "Ленты" проходит на базе мобильного медицинского комплекса, который расположен на парковочной площадке гипермаркета. Время работы прививочного пункта – с понедельника по пятницу с 10:30 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.Напоминаем, что в общественных местах областного центра организовано несколько пунктов вакцинации – в торговом центре «Мегаторг», гипермаркете «Глобус», торгово-офисном комплексе «Восток-1» и на территории гастромаркета «Рынок на Студёной».На текущий момент полный курс вакцинации от коронавируса прошли 318 тысяч жителей Владимирской области, от гриппа привились 89 тысяч человек.