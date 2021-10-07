Тяжелая обстановка с КОВИД-19 стала одной из главных тем первой пресс-конференции врио губернатора...

Тяжелая обстановка с КОВИД-19 стала одной из главных тем первой пресс-конференции врио губернатора Александра Авдеева. Она завершилась два часа назад.Он отметил высокий процент заболеваемости и низкий процент вакцинированных. По словам Авдеева, справиться со всеми проблемами Владимирской области быстро не получится - это задача на несколько лет, но пообещал, что поможет раскрыть инвестиционный потенциал региона и улучшить состояние экономики.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- На мой взгляд, сравнивая Калугу 2006-2007 года и Владимир сейчас, то Владимир больше имеет потенциала. Я думаю, что совместно с вами, с главами, бизнесом, с руководителями департаментов мы попробуем нащупать те точки роста, которые, может быть, ещё пока находились в зачаточном состоянии, да. И, может быть, какой-то импульс придать. Но то, что потенциал точно больше - это факт.Какие перемены ждут Владимирскую область? Как изменится команда заместителей губернатора? Появится ли во Владимире новый инфекционный госпиталь? И где будет жить врио губернатора? Обо всем этом в репортаже Юлии Шуваловой в нашем итоговом выпуске в 21.05.