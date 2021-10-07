В конце сентября в УМВД России по городу Владимиру поступило три заявления от жителей областного...

В конце сентября в УМВД России по городу Владимиру поступило три заявления от жителей областного центра о краже из дачных домов. Исчезли ювелирные украшения, рыбацкое снаряжение, бытовая техника и электроинструменты. Общая сумма причиненного ущерба составила более 160 тысяч рублей.При осмотре мест происшествий сотрудники полиции установили, что злоумышленник проникал в дома, разбивая окна, повреждая замки или подбирая ключи.Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний неработающий, ранее судимый мужчина.Он, вычислив дома, в которых никого не было, проник внутрь и похитил всё, что имело ценность, чтобы продать. Свою вину злоумышленник признал.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Обвиняемый заключен под стражу, часть похищенного имущества изъята, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.