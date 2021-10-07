Перед судом предстанет житель Покрова по обвинению в организации и проведении азартных...

Перед судом предстанет житель Покрова по обвинению в организации и проведении азартных игрСледственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Покрова. Он обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года обвиняемый оборудовал помещение в деревне Киржач Петушинского района под игровой зал и разместил в нем игровое оборудование, которое незаконно использовал для проведения азартных игр.В ходе проведенных обысков в игровой точке и месте жительства организатора незаконной деятельности изъяты деньги и игровое оборудование.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения. Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии с УМВД России по Владимирской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Владимирской области.