Во всей Владимирской области в настоящий момент свободно лишь 95 коек для больных коронавирусом,...

Во всей Владимирской области в настоящий момент свободно лишь 95 коек для больных коронавирусом, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.Практически во всех городах инфекционные госпитали переполнены - занято 95 процентов ковидных мест. Это видео снято в шестой больнице города Владимира. Много тяжелых пациентов. Новый штамм КОВИД-19 опаснее своих предшественников - болезнь развивается быстрее, протекает сложнее и поражает даже молодых людей. 40 процентов пациентов - люди до пятидесяти лет.Владимир Пашков, врач-инфекционист владимирской больницы №6:- Мы находимся в палате интенсивной терапии и реанимации, и поэтому я вас призываю - для того, чтобы избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции, настоятельно прошу вас, если есть возможность, привиться и избежать тяжелого осложнения коронавирусной инфекции.Тем временем суточный показатель заболеваемости продолжает увеличиваться - вчера 234 новых случая - это новый осенний рекорд. Семь пациентов скончались. А за все время пандемии в регионе зафиксировано уже две тысячи летальных случаев. Одно из первых совещаний, которое провел врио губернатора Александр Авдеев, было посвящено теме здравоохранения. Как сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте, намечен план первоочередных мероприятий по борьбе с КОВИД-19.