В регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне. В Коврове отработали действия при...

В регионе прошла всероссийская тренировка по гражданской обороне. В Коврове отработали действия при крушении поезда. По легенде учений, грузовой состав столкнулся с пассажирским, с рельсов сошли 7 цистерн и одна из них, с хлором, взорвалась. Возникло ядовитое облако, угрожающее городу.Во Владимире учения прошли на обувной фабрике. Согласно вводной, на заводе взорвались емкости с химически-опасными веществами. Как сообщают в региональном управлении МЧС, все поставленные цели практических этапов всероссийской тренировки достигнуты.Иван Рябов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Владимирской области:- Целью данных учений была отработка действий личного состава по ликвидации возможного пожара, а также ликвидации разлива АХОВ. В этом конкретном случае были отработаны обе вводные и действия личного состава в условиях возможного выброса АХОВ на людей и на личный состав пожарной охраны.