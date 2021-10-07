Во Владимирской области за сутки 239 человек заразились коронавирусом. Это на 5 больше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе

Во Владимирской области за сутки 239 человек заразились коронавирусом. Это на 5 больше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 55 812. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 63 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 67. Всего с начала пандемии в областном центре уже 13 158 заражённых. Общая статистика по области