Новый глава 33 региона Александр Авдеев решил разместиться в бывшей резиденции Светланы Орловой в Юрьевце. Об этом врио губернатора рассказал на первом брифинге с журналистами. Авдеев дал

Новый глава 33 региона Александр Авдеев решил разместиться в бывшей резиденции Светланы Орловой в Юрьевце. Об этом врио губернатора рассказал на первом брифинге с журналистами. Авдеев дал понять, что резиденция ему не нравится. Александр Авдеев, врио губернатора области Да, я там разместился, пока вторые сутки нахожусь. Могу честно сказать, что там не очень уютно. Что