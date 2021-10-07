Он пообещал сделать всё возможное для улучшения благополучия владимирцев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев признался, что относится к категории людей, которым «покой только снится». Именно поэтому он решил оставить относительно спокойный пост депутата Госдумы и принять очередной вызов на новой ответственной должности.- Примерно в 2014 году меня включили в кадровый резерв Президента, - говорит Александр Авдеев. - После было несколько учебных программ, постоянные собеседования, которые выявляли насколько моя квалификация растёт, готов ли я к дальнейшему развитию, более масштабным задачам. Я занимал должности на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.Кадровый резерв создали под патронатом Президента Владимира Владимировича Путина. Им занимаются: Администрация Президента, Академия народного хозяйства и ряд других институтов, которые сформировали программу по подготовке высшего кадрового резерва. Александр Авдеев прошёл эту подготовку одним из первых.- В нашей группе было порядка 70 человек. Около 12 стали губернаторами. Моими одногруппниками являются наши «соседи» - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Ивановской области Станислав Воскресенский. Кадровый отбор проводили для того, чтобы выявить людей, которые морально и интеллектуально готовы к тому, чтобы руководить крупными проектами, работать на благо регионов и всей страны. Те, кто хотел более спокойной жизни, в кадровом резерве не задерживались.Доверие, которое оказал мне Президент, – поработать на очень ответственной, важной должности, поработать на благо Владимирской земли, для меня очень важный этап. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах для того, чтобы улучшить благополучие людей и благосостояние региона. Однако подчеркну, что решающее слово скажут жители области. Здесь нет никаких иллюзий, нужно с полной ответственностью относиться к работе, которая мне предстоит, - сказал врио Губернатора Владимирской области.