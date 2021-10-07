Большой участок у станции Мичуринский проспект Большой кольцевой линии (БКЛ) приведут в порядок до конца 2021 года.
Большой участок у станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) приведут в порядок до конца 2021 года.
Скоро в Москве запустят сразу 10 станций метро. Речь идет о трех участках Большой кольцевой линии – западном, юго-западном и южном. В настоящий момент там проводятся технические запуски. Так специалисты подготавливают участки к полноценной работе.
Коммунальщики же занимаются благоустройством территорий возле новых станций БКЛ. Так, до конца года завершатся работы около станции "Мичуринский проспект" – от дома 32к1 до дома 87 на улице Удальцова. Площадь благоустроенного участка – более трех гектаров.
Здесь убрали под землю провода, которые портили вид, проложили новые инженерные коммуникации, а также разбили газон. Скоро будут готовы новые тротуары. Около станции появятся новые остановочные павильоны, установят навигационные стелы, сделают новые парковочные места для автомобилей.
Кроме того, здесь создадут дополнительные наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, установят более 50 новых уличных фонарей, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Все это ради комфорта и безопасности пешеходов.
Чтобы территория была максимально благоустроенной, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. На площади Олимпийской Деревни возле памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину появятся цветы и арт-объект "Птицы", который будет напоминать о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе.
Стоит отметить, что в этом году коммунальщики привели в порядок территории около станций
БКЛ "Народное Ополчение", "Зюзино", "Проспект Вернадского"
и "Петровский парк".
Ранее "Дни.ру" уже писали об открытии 10 станций БКЛ. Их запуск состоится в ближайшие месяцы. Для пассажиров будут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", а также "Каховская" бывшей Каховской линии, которая была закрыта на реставрацию в 2019 году.
Напомним, первый участок Большой кольцевой линии был запущен в 2018 году. Сегодня же открыты 12 станций БКЛ. Строительство линии завершится предположительно в 2022 году, на кольце будет работать 31 станция, 19 из которых – пересадочные.