Политолог Юрий Романенко уверен, что Владимира Зеленского ждет незавидное будущее. Он считает, что президент Украины закончит свой путь во власти так же, как экс-лидер Украины Виктор Янукович.

Политолог Юрий Романенко уверен, что Владимира Зеленского ждет незавидное будущее. Он считает, что президент Украины закончит свой путь во власти так же, как экс-лидер Украины Виктор Янукович.Мнением эксперт поделился в своем видеоблоге. По его словам, тактика нынешнего политического режима страны приведет к тому, что в обществе будут только нарастать противоречия. Ситуация разрешится радикальными мерами, убежден Романенко.По словам политика, украинская власть стала чрезмерно самоуверенной и обнаглевшей. Поэтому он уверен, что Владимир Зеленский и его команда плохо закончат, пойдя по стопам бывшего президента Незалежной Виктора Януковича и других предшественников, изгнанных извласти.Юрий Романенко считает, что Владимир Зеленский со своими соратниками вызывают у народа ненависть своим поведением и чванливостью. В частности, по словам эксперта, негодуют многие журналисты и часть элиты.Как писали "Дни.ру", , что президент Украины часто врет. Владимир Зеленский вошел в списокполитиков-лжецованалитической платформы VoxUkraine.Напомним, ранее выяснилось, что коллективный Запад выставил "черную метку" Владимиру Зеленскому. По словам политолога Андрея Золотарева, упоминание главы государства в "досье Пандоры" – это предупреждение украинскому президенту.