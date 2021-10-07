В 462-м тираже жилищной лотереи житель Камешково выиграл 1,25 млн. рублей. Билет он купил в одном...

В 462-м тираже жилищной лотереи житель Камешково выиграл 1,25 млн. рублей. Билет он купил в одном из местных отделений связи.Житель Владимирской области приобрел лотерейный билет жилищной лотереи в почтовом отделении города Камешково. 5 октября он пришел проверить результаты тиража и узнал, что сумма выигрыша по билету составила 1 250 000 рублей. В почтовом отделении сообщили, что счастливчик часто покупал лотерейные билеты, но так повезло ему впервые.Стоит отметить, что за 9 месяцев в 2021 году в почтовых отделениях Владимирской области реализовано более 600 000 лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 31 млн. рублей. Чаще всего лотерейные билеты на почте покупают жители Александровского, Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского, Меленковского и Муромского районов области, информирует пресс-служба регионального отделения Почты России.