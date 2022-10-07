Во Владимирской области по обвинению в совершении ряда преступлений перед судом предстанет директор...

Во Владимирской области по обвинению в совершении ряда преступлений перед судом предстанет директор магазина электронной техникиВ Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств платежа и присвоении с использованием служебного положения.В ходе следствия установлено, что обвиняемый, занимавший должность директора магазина электронной техники, неоднократно использовал служебное положение для хищения денег и имущества торговой точки.Так, в мае этого года руководитель создал электронный акт с заведомо ложными сведениями о возврате товара в магазин покупателем, указав свою банковскую карту для получения денежных средств за возврат. В результате на счет обвиняемого были перечислены более 94 000 рублей.Несколькими днями позже, действуя по аналогичной схеме, обвиняемый похитил из кассы торговой точки почти 123 000 рублей.Кроме того, в ходе следствия установлен факт хищения обвиняемым с витрины магазина дорогостоящих телефонов, часов и наушников.Суммарный материальный ущерб от его действий составил более 475 000 рублей. В ходе следствия ущерб был частично возмещён.В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pexels.com