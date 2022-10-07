21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Журналисты тут же стали составлять списки, кто из артистов первым загремит в зону проведения специальной военной операции. Говорили про Прохора Шаляпина, Родиона Газманова и Тимати. Но первым служить отправится старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Журналисты тут же стали составлять списки, кто из артистов первым загремит в зону проведения специальной военной операции. Говорили про Прохора Шаляпина, Родиона Газманова и Тимати. Но первым служить отправится старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.31-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков был мобилизован прямо с репетиции из Московского Губернского театра. Об этом сообщает Стоит заметить, что Никита не служил в армии, не имеет военного опыта, не учился на военной кафедре (в 2009 году окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, где обучался режиссуре).Вероятно, в списки на мобилизацию он попал из-за несдержанности своих родственников. Вначале признанный иностранным агентом пятый муж Аллы Пугачевой стал поливать грязью Россию и дискредитировать ее вооруженные силы. А потом и сама Примадонна попросила считать ее иностранным агентом и плюнула в россиян, написав: "Были холопами – стали рабами".Вместе с младшими детьми она спешно собрала вещи и на частном самолете улетела в Израиль. Оттуда она любимому внуку вряд ли сможет помочь... Все это, в совокупности, могло спровоцировать подобное внимание к Никите Преснякова со стороны военного комиссариата.В Московском Губернском Театра Никита Пресняков был приглашенным артистом. В прошлом году здесь он играл главную роль в мюзикле "Безымянная звезда".НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ