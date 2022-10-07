На вечеринке в честь 16-летия Радио ENERGY Митя Фомин поделился эмоциями по поводу результатов своего участия в телешоу Битва поколений на МУЗ-ТВ, в котором его столкнули с молодым дарованием Даней Милохиным. Ситуация, по мнению Мити Фомина, сложилась неоднозначная.

На вечеринке в честь 16-летия Радио ENERGY Митя Фомин поделился эмоциями по поводу результатов своего участия в телешоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ, в котором его столкнули с молодым дарованием Даней Милохиным. Ситуация, по мнению Мити Фомина, сложилась неоднозначная."Это было знаменательное для меня событие. Мы встретились на одной сцене с Даней Милохиным. Сейчас для любого уважающего себя блогера, тиктокера незаменимой является песня. И, собственно, телеканал решил столкнуть нас лбами", – рассказал музыкант.Естественно, сталкивали не только Фомина и Милохина, вышло уже несколько выпусков с участием разных артистов, а впереди еще немало программ с самыми разными знаменитостями."Жюри выбирает, кто более важен и актуален. Мэтры, к которым меня уже причисляют, или молодая поросль, которая дышит в спину и стучится в эти же двери. Я считаю, что на эстраде есть место для всех, главное, чтобы нашлись уши и сердца, которые примут творчество, песню, музыку. Как только находишь свою аудиторию, хочется порассуждать, кто более важен, популярен и актуален. Я в прошлый раз продул. Но я считаю, что продул совершенно необъективно и не считаю свою непобеду актуальной", – высказался Митя Фомин.Митя понимает, что это всего лишь шоу и битва номинальная, главным было порадовать зрителей, но все же неспроста апеллирует к жюри и считает нужным выразить свою точку зрения."Я предупреждал, что не потерплю беспредела, который творился на сцене, особенно со стороны жюри. Я, как оппонент, который пострадал, считаю, что имею на это право. Как артист и чуть-чуть режиссер своей жизни, я понимаю, как могла сложиться ситуация, чтобы мы вышли хотя бы в равной позиции. И я не проиграл – по итогам голосования телезрителей я выиграл с большим перевесом", – прокомментировал музыкант.