Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Детская Новая волна проводится с 2008 года. Он открывает миру новые имена талантливых детей, дает возможность юным музыкантам заявить о своих способностях на профессиональной сцене.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" проводится с 2008 года. Он открывает миру новые имена талантливых детей, дает возможность юным музыкантам заявить о своих способностях на профессиональной сцене.Среди победителей "Детской Новой волны" разных лет – Алиса Голомысова, Денберел Ооржак, Анастасия Иванова, София Феськова и другие талантливые юные артисты. Многие из них потом успешно выступали на "Евровидении" и других престижных конкурсах.Финалистами "Детской Новой волны – 2022", которая проводилась при поддержке корпорации "Ростех", стали 12 участников из 9 стран:1. Натали Сафарян (Армения)2. Софико Нижарадзе (Грузия)3. Айганым Амантай (Казахстан)4. Сафина Самиева (Кыргызстан)5. Злата Ярошевич (Республика Беларусь)6. Ангелина Дерябина (Республика Кипр)7. Лайло Хафизова (Узбекистан)8. Валерия Савчук (Эстония)9. Анна Волкова (Россия)10. Идар Коцев (Россия)11. Таисия Хабибуллина (Россия)12. Артем Шмырин (Россия)Жюри работало в режиме онлайн из специально оборудованной московской студии и оценивало выступление конкурсантов по 10-балльной системе. Юных артистов оценивали певец, композитор Дмитрий Маликов; певец и композитор Сосо Павлиашвили; певица и ведущая Юлианна Караулова; певец Ваня Дмитриенко; певец и блогер Хабиб.Обладателем Первого места (и сертификата на получение цифрового пианино) стала россиянка Анна Волкова. Второе место (вручен сертификат на получение комплекта для звукозаписи) занял Идар Коцев (Россия). Третье место (вручен сертификат на получение MIDI-клавиатуры) – у Таисии Хабибуллиной (Россия).Приз зрительских симпатий в нынешнем году определялся путем голосования делегатов от девяти лагерей "Артека" и ушел к Идару Коцеву.Все финалисты "Детской Новой волны – 2022" стали обладателями путевки в "Артек" на 2023 год, получили в подарок памятные дипломы и профессиональные микрофоны. "Занимаюсь вокалом с шести лет. Моя мечта – выступить на "Детской Новой волне" – сбылась: конкурс дарит много друзей и новую большую творческую семью! Я так счастлива, что смогла спеть в "Артек", и что уважаемое жюри высоко оценило мое выступление. Благодарю всех за поддержку!» – делится обладатель Первого места Анна Волкова. Анне Волковой были вручены специальные призы – микрофон от компании "Октава", а также сертификат на полет на авиасимуляторе от госкорпорации "Ростех".Эфир конкурса состоится на телеканале НТВ.