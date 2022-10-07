Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.

Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина."Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус - средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч", - говорится в сообщении. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решения об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.При совместном передвижении пешеходы получают приоритет, указывается в сообщении кабмина. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться.На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки, пояснили в правительстве. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.