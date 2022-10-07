Губернатор Владимирской области Александр Авдеев от лица жителей региона поздравил Президента РФ и...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев от лица жителей региона поздравил Президента РФ и верховного главнокомандующего Владимира Путина с 70-летием.«Имя Владимир Путин стало синонимом новой России. Ваш многолетний труд на благо Родины, настоящий патриотизм, талант стратега, несгибаемый характер помогли сохранить единство и независимости нашей страны, сделать её сильным государством, которым гордятся граждане и с которым считается весь мир», - написал глава области в своем телеграм-канале.От себя лично и от жителей Владимирской области Александр Авдеев пожелал президенту крепкого здоровья, энергии и долголетия, воплощения всех планов и лучших надежд и, конечно, победы.Фото: Официальный канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева