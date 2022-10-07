Уникальные экспозиции передвижного музея доступны для посещения на городском вокзале Мурома 7 и 8...

Уникальные экспозиции передвижного музея доступны для посещения на городском вокзале Мурома 7 и 8 октября.«Поезд Победы» – это первая в мире интерактивная художественная выставка в подвижном составе. В каждом из его девяти вагонов – своя инсталляция, которая отражает события военных лет, судьбы и воспоминания людей. Начало и окончание войны, дорога на фронт, помощь медиков солдатам, концлагерь и блокада Ленинграда – всё это нашло отражение в трёхмерных панорамах молодых художников группировки «Невский баталист».Десятки исторических эпизодов и более полутора сотен скульптурных фигур, почти у всех есть реальные прототипы – их создавали по сохранившимся фотографиям из военных альбомов. В каждой экспозиции художники применили технологии дополненной реальности, объёмный звук и театральное освещение. Для большей детализации использованы съёмки исторических реконструкций и трёхмерная компьютерная графика, моделирующая военную технику.Муром стал 173-й станцией на пути следования «Поезда Победы». Вообще во Владимирской области поезд-музей делает уже пятую остановку, в том числе третью – в Муроме. В городе на Оке посетить уникальные экспозиции можно сегодня до 20:00 (последняя группа заходит в 19:20) и 8 октября с 10:00 до 17:00 (последняя группа заходит в 16:10). Для этого необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта https://поездпобеды.рф/.Организаторы отмечают: посещение проводится небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Дети в возрасте от 6 (младше – нельзя) до 12 лет смогут пройти вместе с зарегистрированным взрослым, без отдельного бронирования места, рассказали в пресс-службе администрации области.С момента открытия Музея – в октябре 2020 года – его посетителями стали более 452 тысяч человек, а сам состав преодолел уже более 103 тысяч километров и сделал остановки в 120 городах России и Белоруссии.На сайте проекта – поездпобеды.рф – в настоящее время доступен виртуальный тур по «Поезду Победы» в формате 360. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома.Фото: телеграм-канал администрации Владимирской области