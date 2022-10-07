В городе Покров Владимирской области на км 101 федеральной автодороги М-7 «Волга» временно...

В городе Покров Владимирской области на км 101 федеральной автодороги М-7 «Волга» временно ограничено движение в сторону Москвы."Упрдор Москва - Нижний Новгород" информирует, что около 16:00 на км 101 М-7 «Волга» в городе Покров произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Проезд в сторону Москвы временно закрыт.Возможный маршрут объезда: км 103 в Покрове – Киржач – выезд на М-7 на км 95.Дорожные службы принимают меры по восстановлению движения в штатном режиме. На место происшествия направлена тяжелая техника.Просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим.Фото https://www.pxfuel.com