Предметы первой необходимости, элементы экипировки и медикаменты. Областные власти, а также коммерческие компании отправляют в Ковровский учебный центр необходимую мобилизованным помощь.

Предметы первой необходимости, элементы экипировки и медикаменты. Областные власти, а также коммерческие компании отправляют в Ковровский учебный центр необходимую мобилизованным помощь. Среди присланного – комплекты теплого белья и балаклавы. Также поступают берцы, спальник и гигиенические наборы. Об этом в соцсетях сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Из сообщения Александра Авдеева в социальных сетях от 6