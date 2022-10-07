6 октября на официальном сайте Евросоюза опубликован релиз, в котором расшифрованы санкции восьмого...

6 октября на официальном сайте Евросоюза опубликован релиз, в котором расшифрованы санкции восьмого пакета в отношении России. В числе семи предприятий, подвергшихся ограничениям, ковровский завод имени Дегтярева.ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» — российский оборонный завод, главное промышленное предприятие города Коврова.В санкционном списке предприятие из Коврова идёт №113. Напомним, ранее, в апреле 2022 года, под санкции попал собственник ЗиДа, предприниматель Игорь Кесаев.Также санкции включают включает потолок стоимости российской нефти, запрет импорта товаров из России на €7 млрд, новые персональные санкции. Кроме того, ЕС предусмотрел наказание за обход санкций и запрет на обслуживание криптокошельков.Фото: gorodkovrov.ru/