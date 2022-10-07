Погода портится, но интересных мероприятий от этого в городе меньше не становится. Чем можно заняться во Владимире в эти пасмурные выходные с 7 по 9 октября, не потратив при этом ни копейки?

Погода портится, но интересных мероприятий от этого в городе меньше не становится. Чем можно заняться во Владимире в эти пасмурные выходные с 7 по 9 октября, не потратив при этом ни копейки? «Железный Феликс» 8 октября пройдет выставка ««Железный Феликс» — революционер, первый председатель ВЧК». 11 сентября этого года исполнилось 145 лет со дня рождения