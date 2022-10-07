7 октября сотрудники МЧС спасли шесть человек с пожара в городе Струнино Александровского района. Площадь возгорания составила 0,5 кв.м., сообщили в пресс-службе ведомства. Вызов на

7 октября сотрудники МЧС спасли шесть человек с пожара в городе Струнино Александровского района. Площадь возгорания составила 0,5 кв.м., сообщили в пресс-службе ведомства. Вызов на спасательный пульт поступит в 5:30. На место оперативно выехали спасатели, которые спасли трех взрослых и трех детей, а затем потушили горение мусора на площади 0,5 кв.м. К ликвидации пожара привлекались